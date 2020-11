Abruzzo verso Regione rossa, scuole chiuse e lockdown

Da zona arancione a lockdown in meno di una settimana: nuove dure restrizioni in Abruzzo a partire da martedì, visto il propagarsi del contagio da Covid19.

Ieri la giornata più nera: oltre 900 contagi e raggiunta la soglia d’allarme per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva. La zona arancione non basta più: da qui, la necessità di una stretta ancora maggiore, con le nuove restrizioni decise nel vertice dell’Unità di Crisi che si è tenuto nel pomeriggio di oggi. L’ordinanza ufficiale – che chiarirà tutte le misure assunte e le nuove disposizioni – sarà firmata nella giornata di domani, ma la stretta è ritenuta necessaria per contenere il contagio da Covid 19.

Ad anticipare la decisione della Regione, un post su Facebook del vice presidente Emanuele Imprudente: “A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno. Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte. L’Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura scuole”.

Anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi aveva chiesto una zona rossa ma “con ristori alle imprese e sostegno alle famiglie”.

A subire con maggiore violenza le conseguenze di questa seconda ondata le aree interne, in particolar modo L’Aquila ed Avezzano, con i rispettivi ospedali allo stremo.

“I dati descrivono un aumento importante e continuo: il virus sta circolando su tutto il territorio regionale in modo significativo. Preoccupano, in particolare, l’Aquilano e il Teramano, ma gli ultimi indicatori ci dicono che anche il Pescarese sta risalendo”. Così ieri il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, a capo della task force sul coronavirus.

“C’è una forte pressione sugli ospedali, che cominciano ad avere problemi – prosegue – non problemi seri, ma siamo in una situazione di criticità: i numeri sono elevati in tutti i presidi. Proprio per questo rinnovo l’invito ai cittadini affinché si rechino in pronto soccorso solo per problemi importanti ed urgenti”.

Solo una settimana fa il passaggio dell’Abruzzo in zona arancione: ma i dati dei contagi e l’andamento della curva soprattutto in determinate aree della regione hanno portato alla necessità di prendere ulteriori misure.

(in aggiornamento)