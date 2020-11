Lieto fine per Giotta, vince la solidarietà “grazie L’Aquila”

Tutto è bene quel che finisce bene. Era iniziata malissimo la storia del furto del pc a un’artista di strada, Giotta. Poi la raccolta fondi per riacquistare il pc: un successo di solidarietà di tutta la città

“Sono Emilia Fischione l’artista di strada che gioca con le palline nelle vie e nelle piazze di L’Aquila. Ringrazio tutta la gente di L’Aquila e di fuori per il bel gesto di solidarietà che abbiamo ricevuto. Soprattutto mi sento di essere accolta in città, le persone mi hanno dimostrato i loro valori di generosità, cuore, gentilezza, dignità ed educazione”.

“Grazie L’Aquila, sempre pronta per aiutare. Ringrazio il fotografo Stefano Pettine per l’immediato passaparola, insieme a Colaiuda-Coccia mi hanno subito regalato un computer piccolo, ben funzionante, che abbiamo utilizzato. Ringrazio Asia Anna Lollo Del Rocco per aver allertato il caro insegnante Tiberti, il quale ha acquistato e subito ci ha donato un portatile. Ringrazio, ancora, William Giordano per essersi attivato all’istante: ha coordinato tutto. A questo giovane così umano, così educato, debbo riconoscenza. Di sua spontanea volontà ha sollecitato le indagini, ha cercato di localizzare il mio pc ed ha aperto a suo nome una raccolta fondi, devolvendola sul mio conto”.

“Ringrazio ancora Riccardo Delle Fave, che è arrivato una mattina con in mano una borsetta portacomputer, contenente il portatile per me. “Ecco Giotta, il tuo computer”. Un gesto bello da parte di Riccardo, che ci ha regalato il suo pc. Ringrazio, poi, Francesca Carriero la quale ci ha consigliato la soluzione migliore alle poste. William ha chiesto a lei consiglio: sia per la raccolta fondi, sia per il deposito fondi sul mio conto. Ringrazio Fabrizio Iuliano per la sua presenza solidale durante la coordinazione. Mi sento di offrire un po’ del ricavato alla mensa di Celestino.

Grazie ancora!”

Firmato Giotta.