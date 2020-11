Avezzano, riparte la musica con i concerti in streaming di Harmonia Novissima

Dopo i concerti estivi di Festiv’Alba realizzati nel sito archeologico di Alba Fucens, l’associazione culturale HARMONIA NOVISSIMA continua a programmare l’attività musicale, nonostante la difficile situazione che l’intero mondo dello spettacolo dal vivo sta soffrendo a causa delle chiusure di teatri e spazi culturali imposte dalle misure governative di contrasto alla seconda ondata dell’epidemia da Covid19.

Presso l’Auditorium dell’Agenzia regionale di Promozione Culturale, situato accanto al Teatro dei Marsi su via Cavalieri di Vittorio Veneto, saranno tenuti 3 concerti “a porte chiuse” in diretta streaming, nell’ambito della rassegna “Autunno in Musica”, che potranno essere fruiti in diretta video su due siti web dell’associazione: autunnoinmusica.com e musicateatromarsi.com, oltre alla pagina facebook Harmonia Novissima

Primo appuntamento Sabato 21 novembre, ore 18,00, con il violoncellista pugliese Luciano Tarantino, diplomatosi giovanissimo presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, e perfezionatosi con i più grandi maestri violoncellisti come Rostropovich, Ormezowski, Mork, Geringas, e Monighetti, che gli hanno permesso di affermarsi in importanti concorsi e varie orchestre sinfoniche e liriche come Rai di Torino, Santa Cecilia di Roma, Arturo Toscanini di Parma, Maggio Fiorentino, Arena di Verona, Radio di Lugano, etc.

È stato diretto da importantissimi direttori d’orchestra come Maazel, Sinopoli, Deburgos, Pretrenko, Noseda, Tate, e tanti altri. Ha tenuto concerti in teatri esteri importanti come Opera Garnier di Paris, Bolshoi di Mosca, Kubikiza di Tokyo, Pechino, Stoccolma, Madrid, Istanbul, Beirut, Seoul, Johannesburg, Dubrovnik. Ha registrato per emittenti televisive come Rai, Bbc, Tv France, Tv Japan. Suona il preziosissimo violoncello italiano “Carlo Antonio Testore” del 1736.

Sabato 5 dicembre e sabato 19 dicembre, sempre dalle ore 18,00, dirette streaming dallo stesso auditorium per seguire rispettivamente il duo voce-arpa con il soprano Monica Marziota e l’arpista Augusta Giraldi, e il chitarrista marsicano Luigi De Simone.