Addio a Fiorella Tomei, colonna portante dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

L’Aquila piange Fiorella Tomei, volto storico legato all’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Fiorella Tomei è venuta a mancare nella notte. Il primo dicembre avrebbe compiuto 67 anni.

Lascia il marito Paolo Carosi, la figlia Ilaria Carosi e l’amato nipote Thomas.

Fiorella Tomei fu la prima dipendente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, responsabile della Produzione dell’Ente artistico per oltre 40 anni. Perse sua figlia Claudia nel terremoto del 6 aprile 2009.

“Sebbene in pensione da qualche anno – la ricorda l’Istituzione Sinfonica – è forte nei suoi confronti l’affetto dei colleghi amministrativi e orchestrali e grande la stima da parte di tutta la dirigenza per l’impegno e la cura dedicati al suo lavoro. Con infinita gratitudine e profonda commozione l’ISA ricorda oggi la cara Fiorella e si stringe ai suoi familiari”. Questa la nota di cordoglio dell’Istituzione Sinfonica.

La Corale Gran Sasso la saluta così: “Non abbiamo finito di salutare Adriano che un’altra triste notizia ci coglie di sorpresa. Fiorella Tomei non solo “colonna portante” dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, ma madre della nostra corista Ilaria, per tanti anni “colonna portante” della Corale Gran Sasso. A lei e alla sua famiglia già duramente colpita per il sisma del 2009 giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti noi e del nostro Maestro Carlo Mantini”.