Wash Agency, a scuola di pulito con l’azienda di sanificazioni di Fiorella Bafile

Ai tempi del Covid 19 brilla la Wash Agency tra le realtà aziendali aquilane più richieste per l’attività di sanificazione. Azienda che racchiude lavoro, fidelizzazione e competenze guadagnate nel tempo.

Wash Agency è la scommessa vincente di Fiorella Bafile e della sua famiglia. Ma è anche una grande macchina, sempre in movimento, che si occupa di pulizia ed igienizzazione di numerose aziende del territorio. Da L’Aquila città a L’Aquila provincia: Marsica inclusa, soprattutto Avezzano. Fino ad arrivare a Pescara.

Wash Agency è un’impresa, specializzata in servizi di pulizia civile e industriale ed opera a L’Aquila sin dal 1994. Ad oggi, conta 30 dipendenti.

Dipendenti che, in questo preciso momento, sono in prima linea nelle attività di pulizia e sanificazione richieste sull’intero territorio aquilano. Ne abbiamo parlato con l’amministratrice, l’aquilana Fiorella Bafile. “Facciamo sanificazioni da 26 anni. Siamo stati tra le prime aziende del territorio a proporre quest’operazione. Anche per questo, siamo in possesso di un doppio riconoscimento: siamo titolati e certificati sia come azienda di pulizia che come azienda di sanificazione, secondo l’articolo 274 del ’97”.

Non basta acquistare un irroratore per potersi dire competenti ad effettuare una sanificazione. “In questo periodo di emergenza sanitaria, legata alla pandemia da Covid 19 – sottolinea Fiorella Bafile – Molti si sono lanciati nell’attività di sanificazione di spazi e luoghi di lavoro. Tuttavia, occorre sempre ricordare quanto è importante svolgere correttamente quest’attività, che presuppone una metodologia operativa ben precisa“.

La Wash Agency si è occupata, ad esempio, delle sanificazioni dei luoghi che hanno ospitato gli eventi della Perdonanza 2020, dei Parchi gioco dell’Aquila, degli appartamenti che hanno registrato passaggi di persone positive al Covid 19. Sono solo alcuni degli ultimi lavori effettuati dall’azienda aquilana recentemente.

Come nasce Wash Agency?

Ce lo racconta Fiorella Bafile. “Nel 1994 facevo tutto un altro lavoro, ovvero la responsabile di una casa di cosmetica. Un giorno fui contatta da un’impresa di pulizie di Campobasso, che aveva preso l’appalto dell’ospedale San Salvatore. Mi chiesero di seguire l’impresa per farla crescere. Dopo aver raggiunto l’obiettivo e in seguito al riscontrare di alcuni problemi in merito ai precedenti accordi presi con l’azienda molisana, decisi di mettermi in proprio. Poco dopo arrivarono i primi appalti importanti”

Da lì iniziarono corsi di formazione, seguiti da corsi di aggiornamento. E poi ancora fiere e incontri. “Non ero mai sola, ad accompagnarmi c’erano mio marito e mio figlio, poiché l’azienda è tuttora gestita dalla mia famiglia. È bello pensare che alcuni dei nostri dipendenti siano storici, lavorano con noi addirittura da 22 anni. Probabilmente il nostro segreto è l’unità di intenti: lavoriamo per la soddisfazione dei clienti e per far crescere la nostra azienda. Ecco perché anche molti nostri clienti sono di lunga data. È la prova di un rapporto di stima reciproca e di un metodo di lavoro che funziona“.

Wash Agency: ora il Covid, nel 2009 il terremoto

L’azienda aquilana ha attraversato anche momenti difficili. Neanche la Wash Agency, infatti, è stata risparmiata dal sisma del 6 aprile. “L’impatto del terremoto è stato pesante, non solo da un punto di vista emotivo e personale. Dal punto di vista aziendale i 65 dipendenti del 2006 sono rimasti un ricordo. Del resto, essendo impegnati nell’attività di pulizia di aziende ed uffici che si sono drasticamente ridimensionati, abbiamo inevitabilmente subito diminuzioni nelle commesse lavorative”.

Ostacoli che, comunque, non hanno impedito all’azienda di affermarsi, conquistando un ruolo di primo piano anche e soprattutto sul fronte dell’impegno sociale. Come quello che risale al 2001. “Abbiamo ottenuto il riconoscimento di Impresa Pilota per la Responsabilità Sociale. Sono stata invitata dal Ministero del Wellfare – aggiunge Fiorella Bafile – a tenere un intervento incentrato sull’esempio della Wash Agency. Responsabilità e sostenibilità sono i nostri marchi di fabbrica. Il concetto di responsabilità, in particolare, è sempre venuto al primo posto. Una responsabilità doppia: sia nei confronti dei dipendenti che verso i nostri fornitori. Qualsiasi fornitore viene pagato puntualmente. E non dimentichiamo mai l’ambiente. Ci accertiamo che i prodotti utilizzati per la pulizia non siano inquinanti“.

“Si può fare business anche in modo diverso – conclude Fiorella Bafile – Ho sempre scelto l’innovazione, fin dal momento in cui ho deciso di creare un’azienda. Un’innovazione intesa in senso lato, che parte dalla trasparenza e dalla correttezza nei rapporti con personale aziendale e con i clienti che scelgono Wash Agency”.

