L’Aquila, addio ad Aldo Irti, protagonista della costruzione moderna della città

L’Aquila perde con Aldo Irti una delle sue figure chiave e simbolo di quell’aquilanitas carica di ricordi e significati.

È morto a 90 anni Aldo Irti, ultimo baluardo dei 5 discendenti del capostipite Iniseo (Walter, Manlio, Claudio e Francesco).

Il cavaliere Iniseo Irti ricostruì l’Abruzzo e in particolar modo la Marsica dopo il terremoto del 1915.

(La foto, postata su Facebook da Gianni Ambrosio ritrae Aldo, Claudio, Walter, Manlio e Francesco).

La Irti lavori, il colosso del mattone che ha realizzato infrastrutture in Italia e nel mondo, ha costruito gran parte della città.

Gli Irti sono stati protagonisti della vita cittadina per oltre un secolo. È di Aldo Irti la firma sui lavori per l’ospedale San Salvatore, per il carcere di Pretiro, per la caserma della Finanza di Coppito e molto altro.

Alla moglie, alla famiglia, le condoglianze da parte della redazione del Capoluogo.