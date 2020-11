Covid 19 Scoppito, situazione stabile a Villa Sorriso

Covid 19, situazione stabile a Scoppito, dopo i casi registrati all’interno della Rsa Villa Sorriso.

Situazione sotto controllo nella Rsa di Villa Sorriso. Non sono stati certificati contagi all’interno delle altre due Rsa presenti sul territorio comunale di Scoppito – Villa Dorotea e Villa del Carmine – nonostante qualche notizia girata in paese. Il Capoluogo ha contattato il sindaco Marco Giusti, che ha spiegato:

“L’unica Rsa che ha, purtroppo, avuto casi positivi al suo interno, tra ospiti e personale, è Villa Sorriso. Per fortuna, ad oggi, la situazione è stabile: i positivi restano 16 – si tratta di tutti ospiti – ma nessuno di loro presenta criticità o complicanze dello stato di salute. Nelle altre due Rsa che ospitiamo non sono stati segnalati casi“, precisa il primo cittadino.

I controlli a tappeto, fatti in seguito all’emergere dei casi nella Rsa Villa Sorriso, non hanno aggravato, quindi, ulteriormente il bilancio dei positivi. La paura era tanta, anche in considerazione di casi simili che si sono verificati sul territorio provinciale: basti pensare alla Rsa Don Orione di Avezzano, dove sono stati registrati anche numerosi decessi tra gli ospiti che erano risultati positivi al Covid 19. Recentemente, poi, sono emersi contagi anche all’interno dell’Ex Onpi e alla Rsa di Fontecchio.