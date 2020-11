L’Aquila, una Bugatti Chiron in giro per la città

Una Bugatti Chiron in giro per L’Aquila. No, non è stata una visione e nemmeno un miraggio ma una realtà che non è sfuggita ovviamente agli occhi attenti del Capoluogo e degli affezionati lettori.

Circa una settimana fa la redazione era stata subissata di segnalazioni di una spettacolare Bugatti in giro per L’Aquila. Con le poche informazioni raccolte era stato fatto anche un articolo ma la stessa casa madre ne aveva chiesto la rimozione per accordi pubblicitari.

Adesso, l’ufficialità è arrivata da Davide Cironi: non poteva infatti esserci che lui alla guida del prezioso e tanto ambito bolide, la Bugatti Chiron – versione “Pur Sport” serie limitata a soli 60 esemplari in tutto il mondo, un gioiellino che costa “solo” 3 milioni e 500 mila euro + Iva e tocca punte di 490 km/h.

Davide Cironi, 32 anni, test driver aquilano è stato il primo in Italia a realizzare un servizio ufficiale per Bugatti con quest’automobile. Senza dubbio l’unico ad averla ricevuta nella sua città natale direttamente da Molsheim, la sede di Bugatti in Francia.



Tanti ricorderanno proprio il modellino della Bugatti EB110, fatto anche dalla Lego, un giocattolo molto ambito per i bambini nati negli anni’80. Davide, dopo averlo tanto sognato è riuscito anche a salirci sopra.

Come è arrivata la Bugatti a L’Aquila?

“Ho provato l’auto non solo a Campo Imperatore ma abbiamo fatto dei test anche sulle piste dell’aeroporto dei Parchi che ci ha concesso gli spazi adeguati per le nostre prove di alta velocità” dice Cironi al Capoluogo.

“È stata un’esperienza importante per me essere il primo ad avviare il nuovo corso dell’Aeroporto, ora che è finalmente sotto la guida di una società locale, la Sunrise Aviation, con un’occasione così prestigiosa. Spero questo possa aiutare a far riscoprire una realtà troppo a lungo dimenticata e dalle grandi potenzialità, che spero di poter aumentare in futuro anche tramite qualche collaborazione con noi di Drive Experience”.

“Da Molsheim, la loro sede in Francia, hanno mandato giù l’auto proprio per me perché volevo provarla sulle ‘mie strade’, quindi Campo Imperatore, Campotosto, dove lavoro principalmente. Ho avuto qui la Chiron per 3 giorni e l’ho usata anche nel traffico per gli spostamenti”.

“Insieme a me c’era il collaudatore che ha sviluppato sia la Chiron che le scorse Veyron ed EB110. Una leggenda vivente, Loris Bicocchi,socio di una delle mie società (la scuola per collaudatori che abbiamo insieme, la Drive Experience Academy)”.

“Insieme a lui ho avuto anche un’altra delle mie esperienze Bugatti più ‘assurde’, guidare le due uniche EB110 da competizione mai prodotte“.

Questa esperienza risale all’anno scorso e anche in questa occasione Davide è stato il primissimo italiano a svelare la nuova concept car “Centodieci”, comprata ad 8 milioni di euro da Cristiano Ronaldo.

Chi è Davide Cironi?

Davide è un “anti youtuber” che ha fatto della sua passione per i motori una professione molto ambita con un canale YouTube che conta circa 350 mila iscritti. Da un’intuizione la nascita di una realtà, “all’insegna della purezza dei contenuti”.

È considerato attualmente tra i più influenti canali YouTube italiani nel settore motori, punto di riferimento degli appassionati delle quattro ruote in tutto il mondo, che attendono sempre con ansia un suo nuovo servizio.

La scintilla fortunata è scoccata nel 2013, “Quando ho fondato Drive Experience.it – spiega – In Italia nessuna testata giornalistica né programma televisivo parlava di automobili come avrei voluto sentire da vero appassionato, dunque ho pensato di farlo da me, partendo dallo zero assoluto. Ho scelto la strada più lunga e difficile, con una salita ripida e più soddisfacente, ma che mi sta dando infinite soddisfazioni”.

E quanto può essere stato emozionante guidare proprio la Bugatti, “l’auto dei sogni?”.

“È bellissimo essere arrivato solo con la mia testa e i miei sacrifici a spingere marchi come Lamborghini, Bugatti e tanti altri a permettermi di lavorare con le migliori auto sportive del pianeta e davanti la porta di casa”.

Questo il link al sito di Davide Cironi

Bugatti: un po’ di storia

La Bugatti è una casa automobilistica francese, nota principalmente per le sue esclusivissime auto sportive. Fondata nel 1909 dal Ettore Bugatti, cessò inizialmente la sua attività di produzione nel 1963 a seguito della morte del fondatore, la cui mancanza contribuì non poco alla perdita di “smalto”.

Negli anni ’80, precisamente nel 1987, per la casa è cominciato un altro corso storico. I diritti del marchio vennero acquistati da Romano Artioli che ne riprese la produzione e costituì la società Bugatti Automobili che cessò definitivamente ogni attività nel 1995.

Dal 1998 la casa automobilista diventa un marchio sotto l’egida del gruppo tedesco Volkswagen che ha creato una società dedicata la Bugatti Automobiles.

In pista con le Bugatti EB110 da gara (Le Mans & IMSA) – Davide Cironi Drive Experience (SUBS)