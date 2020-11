San Demetrio, un drive in per i tamponi Covid 19

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – L’amministrazione comunale organizza un drive in per lo screening alla popolazione. L’invito del sindaco Di Bartolomeno ai cittadini: “Partecipate numerosi”.

Un drive in per i tamponi molecolari Covid 19 così da consentire alla popolazione di sottoporsi al test, è l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di San Demetrio Ne’ Vestini in collaborazione con Dante Labs. “Sarebbe opportuno effettuare quanti più tamponi possibili, – ha spiegato il sindaco Antonio Di Bartolomeo – soprattutto per cercare di far emergere situazioni di positività asintomatica. Nella nostra comunità, considerato il numero non elevatissimo di residenti e domiciliati, è possibile fare un tracciamento dei contagi per cercare di tenere, nel limite del possibile, la situazione sotto controllo. L’invito, pertanto, è quello di recarvi numerosi ad effettuare i test”.

Drive in a San Demetrio, come effettuare i tamponi.

“I tamponi – spiega il primo cittadino – verranno eseguiti dal personale della società Dante Labs presso un area appositamente allestita nel paese che verrà comunicata successivamente e in base alle richieste pervenute. Tutti gli accessi esclusivamente su appuntamento (no accesso diretto) saranno su base volontaria. La Dante Labs è una struttura accreditata dalla Regione Abruzzo per la fornitura del servizio di analisi di tamponi Covid-19. Ciò significa che in caso di riscontrata positività sarà la medesima società – previa comunicazione all’interessato – a trasferire i dati alla competente ASL, che, a sua volta, si interesserà di seguire il paziente secondo i protocolli sanitari. Prima di fornire le informazioni di dettaglio (data ed ora del test) è necessario raccogliere il Vostro volontario interesse all’esecuzione del test, compilando il modulo allegato e trasmettendo lo stesso preferibilmente via e-mail all’indirizzo: servizi@comune.sandemetrionevestini.aq.it o riconsegnandolo nella cassetta postale “rossa” situata all’esterno del Municipio. In alternativa, gli utenti interessati potranno contattare il comune al numero 340/3550595 a partire dalle ore 9:30 alle ore 12:30 del giorno mercoledì 11 Novembre 2020 per assicurarsi la prenotazione. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12:00 di sabato 15 Novembre 2020 così da poter organizzare il servizio nel rispetto dei protocolli di sicurezza”.

“In ragione della capacità di test della società ed in base al numero di prenotazioni ricevute – prosegue il sindaco Di Bartolomeo – il servizio potrà essere riproposto in giornate successive. In funzione della convenzione tra la società Dante Labs ed il Comune, il costo del tampone è di € 40,00 per gli adulti e € 35,00 per i bambini. Il presente avviso è rivolto alle persone residenti o domiciliate presso il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini che NON sono già in isolamento per malattia da Covid-19 o che non siano stati posti in quarantena fiduciaria in quanto contatti stretti di malati, i quali dovranno continuare a seguire il protocollo sanitario comunicato dalla locale Azienda Sanitaria”.