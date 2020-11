Manutenzione viadotti A25, indagati vertici Strada dei Parchi

A25, la procura di Pescara indaga sull’omessa manutenzione dei viadotti della A25, indagati i vertici di Strada dei Parchi.

L’omessa manutenzione dei viadotti avrebbe messo “in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti autostradali”.

Per questi motivi i vertici di Strada dei Parchi Spa, tra cui il presidente del Cda, Lelio Scopa, e l’amministratore delegato, Cesare Ramadori, sono indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Pescara relativa ai lavori di manutenzione dell’autostrada A25.

Le indagini sono nate nel 2018 da un esposto di un’associazione ambientalista, se ne sono occupati i Carabinieri Forestali di Pescara. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Luca Sciarretta.

Gli indagati, a vario titolo sono 7, in concorso tra loro, per inadempimento di contratti di pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti. I viadotti in questione sono quelli denominati “Popoli”, “Bussi”, “Gole di Popoli” e “Svincolo di Bussi”.

Oltre a Scopa e Ramadori, sono indagati il direttore generale di esercizio, Gino Lai, il direttore operativo, Marco Carlo Rocchi, il direttore tecnico, Gabriele Nati, il suo predecessore, Mario Bellesia (in carica fino all’ottobre 2017) e il responsabile settore Viabilità, Manutenzione ed Ambiente, Marco Pellicciardi.