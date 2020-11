L’Aquila, addio a Carlo Di Giambattista

Lutto a L’Aquila, è venuto a mancare Carlo Di Giambattista, a soli 56 anni.

Molto noto a L’Aquila, Carlo Di Giambattista era conosciuto e apprezzato in città come professionista serio, persona solare e con la battuta sempre pronta. Per tutti “Pescio”, Carlo Di Giambattista era volto storico di Nuno Gomme.

La scomparsa improvvisa di Carlo Di Giambattista lascia un vuoto grande in un’intera comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per il lutto.

Ai familiari di Carlo Di Giambattista le condoglianze della redazione.