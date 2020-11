Grand Prix europeo per la Basilica di Collemaggio

La Basilica di Collemaggio vince ancora: al restauro della Basilica anche il Grand Prix Europeo.

Oltre al Premio già ottenuto nel maggio scorso, il restauro della Basilica di Collemaggio vince anche il Grand Prix, assegnato ieri dalla Commissaria UE Mariya Gabriel nel corso della European Heritage Awards Ceremony 2020.

In ottemperanza delle precauzioni di sicurezza contro il COVID-19, la cerimonia di premiazione si è tenuta per la prima volta interamente online, con la partecipazione virtuale di Mariya Gabriel, Commissario europeo per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, e di Hermann Parzinger, Presidente esecutivo di Europa Nostra.

Durante la cerimonia online, i rappresentanti della Commissione Europea e di Europa Nostra hanno annunciato i tre vincitori del Grand Prix e il vincitore del Public Choice Award, selezionati tra i 21 vincitori, provenienti da 15 paesi europei, del Premio Europeo del Patrimonio/ Europa Nostra Award di quest’anno.

Selezionando la Basilica di Santa Maria di Collemaggio come vincitore del Gran Prix di quest’anno nella categoria Conservazione, il Board di Europa Nostra ha voluto sottolineare: “Questo intervento, seppur condotto secondo i più alti standard tecnici e scientifici, è anche innovativo, veramente esemplare e tanto più importante per il suo grande valore simbolico. Dopo il tragico terremoto che ha colpito L’Aquila, il recupero dell’edificio rappresenta la rinascita dell’intera città ed è un’opportunità per la comunità di guarire le ferite causate dal sisma. Questo progetto è una testimonianza esemplare dell’importanza del recupero del patrimonio a rischio“.

.

Alessandra Vittorini, in rappresentanza della Soprintendenza per L’Aquila e Cratere, che ha guidato il progetto di recupero, ha commentato: “Questo Premio celebra l’impegno e l’appassionato lavoro dei collaboratori della Soprintendenza e degli altri uffici che operano per la ricostruzione del patrimonio culturale aquilano”. Siamo molto orgogliosi che il restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio sia riconosciuto come un esempio europeo di buona prassi”. Ci auguriamo che Collemaggio continui a rappresentare un caso di studio di riferimento per chi opera per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, e un simbolo di speranza di fronte alle avversità per chi lo vive”.

I vincitori dei Grand Prix 2020 sono stati oltre al restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, il progetto Rete Tramontana Network (Italia, Francia, Polonia, Portogallo e Spagna), dedicato alla ricerca del patrimonio materiale e immateriale delle regioni montane europee e la grande mostra “Auschwitz. Non molto tempo fa. Non lontano” (Polonia/Spagna), in occasione del 75° anniversario della liberazione del più grande campo di concentramento nazista.

I vincitori dei Grand Prix, scelti da una giuria indipendente di esperti e dal Board di Europa Nostra, riceveranno 10.000 euro ciascuno.

Grand Prix 2020 nella categoria Conservazione: la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, L’Aquila, Italia

La restituzione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio alla città dell’Aquila, avvenuta nel dicembre del 2017, ha segnato un momento di fondamentale importanza nel percorso di rinascita seguito al tragico terremoto del 6 aprile 2009. Da quel disastro, la Basilica si è confermata nel suo ruolo di luogo simbolo, uno spazio di condivisione, celebrazione e commemorazione per la cittadinanza.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere ha curato la progettazione del restauro, con il supporto di esperti di tre università italiane (“Sapienza” Università di Roma, Politecnico di Milano e Università dell’Aquila), e la direzione dei lavori, conclusi in soli due anni. L’intervento è nato da una efficace collaborazione istituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), la Diocesi e il Comune dell’Aquila (proprietario della Basilica) che nel 2013 ha sottoscritto il protocollo ‘Ripartire da Collemaggio’ con ENI s.p.a., in qualità di sponsor.

I pilastri polilobati crollati sono stati ricostruiti, utilizzando i blocchi lapidei recuperati dalle macerie. I pilastri ottagonali della navata sono stati rinforzati smontando e riassemblando quelli irreparabilmente danneggiati, sostituendo solo i blocchi gravemente compromessi e inserendo, ove necessario, barre filettate di rinforzo.

Gli archi, le pareti e la copertura del transetto crollati sono stati interamente ricostruiti. Il pavimento danneggiato dal crollo e dal peso dei detriti è stato accuratamente ricomposto. L’organo barocco, distrutto dal crollo del transetto, è stato restaurato e ricollocato al suo posto; gli affreschi, risalenti ai secoli XIII-XV, sono stati protetti e restaurati, come anche gli altari in marmo e gli stucchi barocchi delle cappelle laterali.

Il restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio ha richiesto non solo l’applicazione delle più avanzate metodologie di conservazione del patrimonio architettonico, ma anche una considerazione costante del ruolo che questa occupa nel contesto della città dell’Aquila.

La ‘Perdonanza celestiniana’, iscritta nel 2019 nella lista del Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO, si svolge ogni anno nella Basilica fin dal 1294 e il ‘Cammino del Perdono’ termina proprio a Collemaggio, testimoniando l’importanza che il monumento riveste per l’intera regione.