L’Aquila – Mercoledì cielo poco nuvoloso, temperature stazionarie.

La giornata di mercoledì trascorrerà con cielo poco nuvoloso a causa del transito di qualche velatura. Al primo mattino si formeranno banchi di nebbia o foschia in bassa conca e sugli altopiani appenninici. In tarda serata/nottata la nuvolosità si farà più consistente sulle zone a confine con il Lazio, ma non darà luogo a precipitazioni.

Temperature stazionarie, sia nei valori minimi (-1/+4°C) che in quelli massimi (+14/+17°C). Venti deboli prevalentemente occidentali.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)