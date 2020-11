Addio ad Adriano Perrotti, i funerali: raccolta fondi per il G8 dell’Aquila

La città si prepara a dare l’ultimo saluto ad Adriano Perrotti, strappato all’affetto dei suoi cari a soli 56 anni.

Il rito religioso sarà celebrato nella Basilica di San Bernardino nel rispetto delle normative COVID 19 alla presenza massima di 180 persone, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 11.00.

Adriano Perrotti, noto commercialista e già consigliere comunale a L’Aquila, lascia un profondo vuoto in quanti lo hanno conosciuto. Disabile da oltre trent’anni per un incidente stradale, Perrotti è stato un protagonista della vita aquilana.

Cordoglio unanime in città e nel mondo delle professioni. In lutto il tribunale di sorveglianza (dove lavora la moglie come direttrice); l’Ordine dei commercialisti presieduto dal fratello Ettore; l’Ordine degli Ingegneri; l’Aci; l’Aism; L’Aquila rugby.

Il presidente della Regione Marco Marsilio lo ha così ricordato: “Ho conosciuto Adriano Perrotti in anni lontani, ho avuto il privilegio di godere della sua personale amicizia a prescindere dalla politica. La sua scomparsa mi addolora e lascia un brutto vuoto in tutti noi”.

La moglie, i fratelli e i familiari chiedono, al posto dei fiori, opere di bene per il centro Covid G8 per proseguire anche quell’opera di amore e impegno per la vita e per la famiglia, per dar voce a chi non ne aveva, che ha sempre contraddistinto la figura di Adriano.

“Aiutateci a sostenere la Terapia Intensiva dell’Ospedale San Salvatore di L’Aquila” Questo l’iban per le donazioni: IBAN IT 71 B 08327 03601 000000003071 intestato ad Associazione V.A.D.O.

“Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede.” (San Paolo 2 Tm)

Ciao Adriano, adesso scalda i motori e preparati per questo lungo viaggio!