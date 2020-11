I funerali al tempo del Covid19: salme positive al Covid chiuse in sacchi sterili e le bare chiuse senza il saluto dei cari. Funerali contingentati. Nemmeno il calore di un abbraccio.

Attualmente i DPCM stanno disciplinando tutto nella nostra vita, anche ciò che c’è di più intimo e doloroso, ovvero l’ultimo saluto ai nostri cari.

Avevate mai immaginato di poter arrivare a vivere in un mondo dove doversi privare di un abbraccio nel momento del bisogno, oppure evitare una semplice stretta di mano o una pacca sulla spalla, dove non poter contare sul sostegno di un amico nel momento in cui il dolore vi schiaccia talmente forte da perdere la stabilità fisica e psichica?

Funerali al tempo del Covid19: tutto è cambiato

Grazie al covid19 ed alle necessarie tutele personali che tutti noi dobbiamo mettere in campo, ci troviamo a dover affrontare un cambiamento non solo culturale del dolore, ma anche a dover resettare le modalità con la quale lo affrontiamo.

La cosa più umana e naturale che abbiamo imparato e che istintivamente facciamo quando vediamo un amico o una persona a noi cara piangere per la perdita di un congiunto, è quello di abbracciarlo, stringerlo, toccargli la spalla e darle un bacio sulla guancia per far sentire la nostra condivisione al suo dolore e la certezza che la nostra presenza nel momento del bisogno sarà sempre assicurata.

Il rito funerario è una delle tradizioni più antiche dell’umanità, varia da civiltà a civiltà ma tutte hanno in comune l’obiettivo di accompagnare il congiunto ad un nuovo viaggio. La vestizione, la preparazione, la tumulazione aiutano il distacco, dando la possibilità a chi rimane di potersi allontanare in maniera meno dolorosa: purtroppo questo oggi a causa del covid non è più permesso. Infatti, è molto probabile che la salma sia altamente infettiva, di conseguenza non può essere trattata come prima.

I funerali al tempo del covid19: il defunto come possibile mezzo di contagio

Oggi il defunto non può più essere vestito con il vestito più bello, non può più essere esposto all’obitorio per ricevere l’ultimo saluto dei propri cari, ma deve essere trattato come un probabile mezzo di contagio, quindi tutte le salme covid che escono dai reparti devono essere avvolte in un sacco sterilizzato, inserite in un altro sacco a sua volta disinfettato e avvolte in un telo sanificato e inserite nelle bare immediatamente chiuse. Gli operatori sanitari che si occupano di questo procedimento a loro volta devono essere vestiti con appositi dispositivi atti a limitarne il contagio. Vengono successivamente anche sanificate le barelle e persino le ruote. Questo attualmente è lo scenario nel quale gli operatori sanitari lavorano.

Sembra di vivere in un film di fantascienza dove un gesto d’amore o di supporto morale può essere tendenzialmente nocivo: oggi è diventato tutto il contrario di tutto.