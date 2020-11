Emergenza Covid 19, il Comitato regionale chiede misure più restrittive per L’Aquila e Teramo

Misure più restrittive per le province di L’Aquila e Teramo per “salvare” la zona gialla in Abruzzo. La richiesta del Comitato regionale emergenza-urgenza.

Il Comitato regionale emergenza-urgenza Abruzzo chiederà al presidente della Regione, Marco Marsilio, di adottare misure più restrittive per alcune zone delle province di L’Aquila e Teramo. La richiesta è stata compilata e inviata anche al Cts regionale che si riunirà domattina. A quanto si apprende nel documento redatto verrà chiesto al vertice politico di adottare misure con particolare riguardo alle province di Teramo e L’Aquila, non propriamente delle zone rosse, ma limiti tra comuni e province, chiusure eventualmente di esercizi commerciali non indispensabili e aperture solo per negozi di prima necessità. Seppur in attesa dei dati serali la convinzione dei vertici delle emergenze è che al momento la regione nel complesso sia ancora da zona gialla.