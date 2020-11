Dante Labs, in fila per il tampone: un’altra mattinata di traffico congestionato

L’AQUILA – Traffico in tilt sulla statale 17 e immediate pertinenze a causa delle lunghe file per i tamponi da Dante Labs.

Tornano le lunghe file sulla statale 17. Anche questa mattina, come non si vedeva ormai da qualche giorno, la fila per il tampone da Dante Labs è tornata ad “allungarsi” sulla statale 17 e nelle strade ad essa collegate.

Inevitabili i rallentamenti e i disagi al traffico nella zona ovest dell’Aquila. Dopo l’esperienza del prelievo in laboratorio, dalla settimana scorsa Dante Labs ha attivato il Drive in che aveva diluito le file. Questa mattina, però, il traffico è tornato corposo, con i conseguneti disagi alla circolazione.

Sul posto la polizia municipale per gestire al meglio la situazione.

Il servizio è attivo dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di effettuare i tamponi molecolari tramite un drive in presso il piazzale Sandro Pertini, dietro i locali del Tecnopolo D’Abruzzo, senza necessità di prenotazione e con la sola prescrizione medica.