Covid 19 a L’Aquila, due scuole chiuse per 14 giorni

L’AQUILA- Emergenza Covid 19, scuole Montessori San Sisto e primaria Santa Barbara e San Sisto chiuse per 14 giorni.

Su indicazione del Dipartimento di prevenzione della Asl il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto la chiusura per due settimane per due scuole: la scuola dell’infanzia Montessori di San Sisto e la primaria Santa Barbara e San Sisto. L’ordinanza segue il provvedimento emanato ieri con cui sono state sospese le attività nei due plessi per la giornata odierna ed è legato alla rilevazione di diversi episodi di positività al coronavirus tra alunni, docenti e personale non docente.

“Una misura necessaria alla luce delle evidenze epidemiologiche rilevate nei due istituti, dove si è già proceduto alla sanificazione dei locali. – spiega il sindaco – Come comunicato dalla Asl già quattro classi della primaria erano in quarantena e alla data di venerdì risultava una percentuale di assenza del 46% tra gli studenti e del 54% tra gli insegnanti. A fronte di numeri così importanti e della segnalazione giunta dall’Azienda sanitaria, notificata anche alla dirigente scolastica Monia Lai, ho disposto la sospensione delle lezioni per 14 giorni” conclude il sindaco.