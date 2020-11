Abruzzo, il Covid 19 non risparmia il TGR RAI

L’AQUILA – Alberto Orsini ricoverato a causa del Covid 19. Il servizio dall’interno di Malattie infettive.

Da qualche giorno il giornalista del TGR Abruzzo, Alberto Orsini, è ricoverato presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. E proprio dall’interno del reparto il collega ha raccontato in un servizio la situazione difficile “sia per i malati che per gli operatori”. “Ci sono 22 posti letto sempre pieni, appena un paziente esce ne entra un altro”.

“A L’Aquila – conferma il primario del reparto, Alessandro Grimaldi – la situazione è critica. I reparti sono pieni e cerchiamo di curare più persone che possiamo a casa, ma molti necessitano di ospedalizzazione. Speriamo che con chiusure più energiche si possa invertire la rotta”.

Dalla redazione de IlCapoluogo.it auguri di pronta guarigione al collega del TGR Abruzzo.

[CLICCA QUI per il servizio video]