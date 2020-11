Emergenza Covid, una tensostruttura a supporto dell’ospedale di Avezzano

AVEZZANO – Tensostruttura a supporto del Pronto Soccorso dell’ospedale nell’emergenza Covid 19.

Domani mattina alle 9 la Croce Rossa Italiana effettuerà un sopralluogo in vista dell’installazione di una tensostruttura per l’osservazione breve all’ospedale di Avezzano. Si tratta di un intervento condiviso con la Asl e l’amministrazione comunale al termine dell’incontro di giovedì scorso che, insieme all’assessore Verì, il Presidente Marsilio ha avuto presso l’ospedale marsicano. “Giovedì sera – spiega Marsilio – abbiamo condiviso con il Direttore Generale e Sanitario della Asl, il Direttore del Presidio e il Sindaco la necessità di una struttura adeguata a supportare il Pronto Soccorso. Nella giornata di venerdì ho dato disposizioni in tal senso alla Protezione Civile e al Responsabile della Maxi Emergenza Sanitaria, che nella stessa giornata hanno formalizzato la richiesta al Dipartimento nazionale di Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana. Nella tarda serata di ieri quest’ultima ha comunicato l’appuntamento per il sopralluogo già per domani mattina. Mi auguro che dopo il sopralluogo la CRI possa in tempi brevissimi procedere al montaggio. Nel frattempo, all’esterno dell’ospedale è stato allestito un container e dei gazebo supplementari. Ringrazio la Protezione Civile e il Responsabile della Maxi Emergenza Sanitaria per la tempestività con cui si sono attivate”.