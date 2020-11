Covid 19 L’Aquila, da 5 giorni in attesa del risultato del tampone

L’AQUILA – Una coppia si sottopone a tampone al drive in di Collemaggio, ma dopo 5 giorni sono ancora in attesa del risultato.

“Io e la mia compagna – scrive un lettore a #dilloalcapoluogo – abbiamo fatto il tampone nel drive in di Collemaggio mercoledì 4 novembre. Ad oggi ancora non abbiamo ricevuto risposta”.

“Abbiamo chiamato al centralino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo dove analizzano i tamponi, – prosegue la segnalazione – chiedendo se ci fosse qualche problema nella comunicazione dei risultati. L’unica informazione che ci hanno potuto dare, in quanto non chiamavamo per conto dell’ASL, é stata: ‘Si prolungano i tempi perché l’Asl 1 ci ha portato tardi i tamponi (si presume ieri)’. Stiamo aspettando da 5 giorni le risposte e ci saranno altri giorni da aspettare… non serve neanche commentare!”.

