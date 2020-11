Covid 19, in Abruzzo 584 nuovi positivi

L’aggiornamento dell’8 novembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo si registrano 584 nuovi positivi (di età compresa tra 2 mesi e 95 anni): 242 in provincia dell’Aquila, 123 in provincia di Chieti, 81 in provincia di Pescara, 115 in provincia di Te, 23 fuori regione o con residenza in accertamento).

Sono 3349 i tamponi eseguiti, nessun decesso, 4592 guariti, 527 ricoverati (di cui 43 in terapia intensiva), 8804 in isolamento domiciliare. Dei 584 positivi di oggi, 292 fanno riferimento a tracciamento di focolai già noti. Totale positivi dall’inizio dell’emergenza pari a 14519.