L’Aquila, a breve operativi i drive in di Preturo e Bazzano

L’AQUILA – I Carabinieri e la Protezione civile al lavoro per l’allestimento dei drive in di Preturo e Bazzano. Da mercoledì strutture operative.

Proseguono i lavori di allestimento dei drive in presso l’aeroporto di Preturo e al nucleo indistriale di Bazzano. Le due strutture resteranno in funzione una settimana e avranno la capacità di somministrare circa 200 tamponi al giorno. Sicuramente aiuteranno a snellire la mole di lavoro di questi giorni, andando ad aggiungersi a quelli già operativi in città e gestiti dalla Asl 1, a Collemaggio e Paganica. I drive in saranno operativi dalle 8,30 alle 13,30.

Ad allestire le postazioni, i Carabinieri e la Protezione civileimpegnati nell’operazione “Igea”: “L’iniziativa – aveva infatti spiegato il direttore sanitario della Asl 1, Sabrina Cicogna, durante l’ultimo consiglio comunale straordinario sull’emergenza Covid – nasce da un’intesa con il Ministero della Difesa e coinvolgerà l’esercito e i Carabinieri per l’allestimento dei drive-in e la loro operatività”.

Anche questa mattina, infatti, i Carabinieri si sono messi al lavoro dalle prime luci dell’alba per portare a termine l’installazione dei drive in, affinché possano essere operativi per mercoledì prossimo.