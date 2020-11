Drive in a Collemaggio, chiusura anticipata per portare i tamponi a Teramo

L’AQUILA – Brutta sorpresa per una famiglia che doveva fare i tamponi: chiusura anticipata per permettere di processare i test a Teramo.

“Stamattina avevo la prenotazione per il tampone a tutta la famiglia, vista la positività di un nostro contatto stretto”, così la segnalazione a #dilloalcapoluogo. “Arrivati a Collemaggio – prosegue la segnalazione – abbiamo trovato tutto chiuso. Allora siamo andati agli uffici vicini e un signore che stava uscendo ci ha avvisato che hanno dovuto chiudere prima, per mandare i tamponi a Teramo, altrimenti non li avrebbero processati. Così ci hanno ridato appuntamento alla settimana prossima, su un foglietto scritto a mano. Ovviamente anche gli altri che avevano l’appuntamento nella tarda mattinata sono dovuti tornare indietro con un altro appuntamento”.

I tamponi fatti all’Aquila, a differenza della prima ondata di Covid19 , non vengono infatti più processati nel capoluogo ma vengono inviati ai laboratori di Teramo per essere processati, con i disagi e i ritardi che si stanno palesando ancor di più in questi giorni.