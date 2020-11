Tamponi Drive in, dove farli a L’Aquila e provincia

L’Aquila capoluogo, frazioni, Avezzano, Sulmona, Aielli. Sono diversi i drive in per tamponi, molecolari o antigenici, organizzati in provincia dell’Aquila, sia dalla stessa azienda sanitaria che tramite iniziative private. Non manca molto all’attivazione di altre 4 postazioni: due nella frazioni aquilane di Bazzano e Preturo, un secondo drive in ad Avezzano e un secondo servizio tamponi Drive in anche a Sulmona.

Ecco la mappa dei tamponi Drive in per lo screening e i controlli Covid 19.

Tamponi Drive in L’Aquila

Tre le postazioni per effettuare tamponi Drive in a L’Aquila capoluogo. Ci sono il servizio attivo all’ospedale San Salvatore e a Collemaggio, a cura della Asl1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in cui in pochi secondi gli operatori eseguono il tampone molecolare ai pazienti che arrivano.

L’obiettivo principale dell’organizzazione del servizio di tamponi Drive in, infatti, è quello di evitare caos e assembramenti e la velocità con cui viene effettuato il test serve proprio a questo scopo.

File e assembramenti, ad esempio, si erano creati quotidianamente all’esterno del laboratorio di Dante Labs, che recentemente ha attivato il suo servizio drive in, che permette a tutti i privati cittadini, dotati di prescrizione medica, di effettuare il tampone molecolare comodamente in auto senza prenotazione.

Dal 3 novembre, infatti, è possibile effettuare il tampone al drive in di Dante Labs, al piazzale Sandro Pertini, dietro al Tecnopolo d’Abruzzo. Un servizio, al momento, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16. Si garantiscono risposte in 24 ore dalla raccolta del campione. Tutti gli utenti riceveranno i risultati via email e SMS senza costi aggiuntivi.

Tamponi Drive in, non solo Paganica: Bazzano e Preturo

Sempre nell’aquilano è possibile essere sottoposti a tamponi tramite drive in anche nel distretto sanitario di Paganica. Inoltre, sul territorio comunale, saranno presto attivate altre due postazioni per effettuare tamponi Drive in: nelle frazioni di Bazzano e Preturo.

I nuovi drive in, allestiti da Carabinieri ed Esercito, saranno posizionati a Preturo presso l’aeroporto e a Bazzano nel nucleo industriale. Ad annunciarlo, il direttore sanitario della Asl 1, Sabrina Cicogna, durante l’ultimo consiglio comunale straordinario, riunitosi mercoledì 4 novembre su piattaforma digitale, per affrontare le tematiche legate all’emergenza Covid.

Le due strutture resteranno in funzione una settimana e avranno la capacità di somministrare circa 200 tamponi al giorno. Sicuramente aiuteranno a snellire la mole di lavoro di questi giorni, andando ad aggiungersi a quelli già operativi in città e gestiti dalla Asl 1, a Collemaggio e Paganica.

Tamponi Drive in, Avezzano

Postazione di tamponi drive in attivata anche ad Avezzano, nella zona strategica dell’Interporto, a ridosso dello svincolo autostradale. Si accede con la propria autovettura e si ha la possibilità di sottoporsi al test. Un servizio che ha come obiettivo principale quello di fornire un’ulteriore possibilità ai cittadini, contribuendo, al contempo, a ridurre il carico che grava sull’ospedale di Avezzano.

Al drive in di Avezzano vengono processati circa 1000 tamponi al giorno, ma non si tratta dell’unico servizio del genere nella Marsica. Proprio in città ne sarà attivato un altro, per implementare l’attività di prevenzione e screening e continuare ad alleggerire il carico della struttura ospedaliera.

Da qualche giorno il sindaco del comune marsicano di Aielli, Enzo Di Natale, ha annunciato l’attivazione di un servizio di drive in di tamponi antigenici, in uno stand posizionato nella zona antistante alla Piazza Aielli Stazione.

Continua lo screening del comune marsicano. I cittadini, previo appuntamento, potranno recarsi sul posto ed effettuare il tampone antigenico velocemente, senza neanche scendere dalla propria autovettura. Il test viene effettuato da un medico di base. Qualora poi risultasse positivo, il paziente viene preso in carico dalla Asl1 e dal proprio medico curante e gli verrà prescritto il tampone molecolare per certificare un contagio effettivo.

Tamponi Drive in Sulmona

Sarò presto possibile effettuare tamponi Drive in anche a Sulmona, in più di una postazione. Dopo il servizio di drive in attivato dall’azienda sanitaria nell’ospedale cittadino, il primo cittadino Annamaria Casini ha comunicato: “Sarà attivo già dalla prossima settimana un drive in aggiuntivo, grazie agli infermieri e ai medici dell’Arma dei Carabinieri, a supporto del servizio di Prevenzione della Asl, per potenziare la capacità di fare tamponi, velocizzando i tracciamenti e bloccando i focolai”. Il secondo drive in dovrebbe essere collocato davanti alla Chiesa SS. Maria Incoronata, ma maggiori dettagli dovrebbero arrivare dall’Arma dei Carabinieri che curerà l’allestimento.

In aggiornamento