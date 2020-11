Ricostruzione scuola ‘Mariele Ventre’ di Pettino, manca poco

L’AQUILA – Prosegue a ritmi serrati la ricostruzione della scuola “Mariele Ventre” di Pettino.

Ormai ci siamo, ricostruzione imminente anche per la scuola “Mariele Ventre” di Pettino, in via Antica Arischia. I lavori, infatti, procedono speditamente e presto la scuola di Pettino dovrebbe andare ad aggiungersi a quella di Arischia, già inaugurata.

Per quanto riguarda il progetto, sono previsti lavori in due lotti, per 5 milioni di euro complessivi. La copertura è individuata per 2milioni e 400mila euro sul Bilancio dell’Ente, mentre per i restanti 2 milioni e 600mila euro è necessario richiedere un ulteriore finanziamento al CIPE. Nella struttura ricostruita potranno trovare sede la scuola dell’infanzia (Pettino, Vetoio e Cansatessa), la scuola primaria “Mariele Ventre”, dimensionata per 500 bambini e la scuola secondaria di I grado (sede originaria Patini dimensionata sui 350 alunni).

Secondo il cronoprogramma approvato, nel 2020 si dovrebbe completare l’iter relativo all’affidamento, esecuzione e verifica della progettazione definitiva ed esecutiva del lotto 1, i cui lavori dovrebbero terminare entro il 2021, con relativo collaudo a fine anno. Nel 2022 dovrebbe vedere la luce anche il secondo lotto.