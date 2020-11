L’Aquila – Weekend con tempo stabile, cielo tra il sereno e il poco nuvoloso, temperature miti.

Il weekend vedrà un rinforzo del campo anticiclonico presente sul bacino centrale del Mediterraneo. Questo sarà quindi sinonimo di diffusa stabilità atmosferica. Il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, si formeranno banchi di nebbia al primo mattino nelle valli e le temperature diurne torneranno a salire oltre le medie stagionali. Le minime, invece, scenderanno vicino allo zero nelle vallate interne a causa delle inversioni termiche notturne ben strutturate.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo sereno o al più poco nuvoloso, ad eccezione di residua nuvolosità al primo mattino sul settore costiero meridionale, in rapido dissolvimento. Non ci saranno precipitazioni. Qualche banco di nebbia si formerà al primo mattino nelle valli. Temperature minime in calo (+1/+5°C), massime in leggero aumento (+16/+20°C). Venti deboli di direzione variabile.

La giornata di domenica vedrà una mattinata serena o al più poca nuvolosa ovunque. Al pomeriggio transiterà qualche velatura o nuvolosità alta da nord, ma non ci sarà il rischio di precipitazioni. Banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino nelle valli. Temperature minime e massime stazionarie, ventilazione debole da ovest.

L’inizio della nuova settimana seguirà sulla falsariga del weekend. Sarà ancora la stabilità atmosferica a farla da padrone, anche se avremo qualche nube sparsa in più, legata all’ingerenza di correnti atlantiche. Per precipitazioni degne di nota bisognerà attendere ancora.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)