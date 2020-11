Covid 19, obbligo mascherina anche alla scuola primaria: una misura inevitabile

Scatta l’obbligo della mascherina a scuola anche per gli alunni della primaria, dai 6 anni in su.

Questo è quanto prevede l’ultimo Dpcm entrato in vigore oggi.

Se da una parte l’Italia si trova divisa per “colori” a seconda del numero dei contagi da Covid 19, la misura della mascherina in classe fin dalla prima elementare è una decisione che vale “urbi et orbi”.

Una misura attualmente inevitabile vista l’impennata dei contagi e soprattutto l’abbassamento dell’età media. Se nella prima fase della pandemia erano soprattutto gli anziani ad essere colpiti adesso sono tanti i giovani e giovanissimi che hanno contratto il Covid 19.

La questione della mascherina dalla prima elementare ha creato comunque una spaccatura, soprattutto tra i genitori.

Fondamentalmente i bambini dovranno indossarla sempre fatta esclusione per la ricreazione, potranno quindi abbassarla per consumare la merendina.

Una decisione, quella di indossare sempre e comunque la mascherina, già adottata dall’inizio dell’anno scolastico da dirigenti delle scuole medie inferiori anche a L’Aquila.

Per i ragazzi si tratta ovviamente di un sacrificio che in qualche modo limita l’aspetto sociale e ricreativo della scuola ma in questo momento è importantissimo cercare di evitare qualsiasi possibilità di contagio.

Sono raccomandazioni di tipo sanitario che il Comitato tecnico scientifico aveva già espresso a ottobre, ma non erano state recepite da tutti.

Ora, con il forte incremento dei contagi e gli ospedali quasi al collasso, c’è più attenzione per evitare la diffusione del virus.

Indubbiamente dal punto di vista scolastico non facilita l’interazione tra alunni e docenti ed è fastidiosa da portare, ma sembra l’estrema soluzione inevitabile per continuare ad avere la scuola in presenza almeno per il ciclo della primaria.

Tanti sono i bambini della primaria che per i più disparati si trovano ad affrontare il ciclo delle elementari a tempo pieno; dovranno quindi indossare la mascherina per almeno 8 ore.

Tante le domande che si pongono le famiglie: “Dovranno portarla anche in palestra? Possono toglierla durante l’interrogazione?”.

A chiarire un po’ la situazione è stato Alberto Villani, presidente nazionale della Società italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico, sentito dal Fatto Quotidiano: “La mascherina va portata sempre. In questa fase di incremento significativo dei casi, vale il principio di massima cautela”.