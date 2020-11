Covid 19, L’Aquila per la vita dona tute sanitarie alla Rianimazione del San Salvatore

L’Aquila per la vita scende ancora una volta in campo per sostenere l’ospedale San Salvatore, in questa delicata situazione emergenziale. Donate altre tute monouso, questa volta al reparto di Rianimazione

Non solo la fornitura di un ecografo da 60.000 euro, di 1300 mascherine ffp e di tute sanitarie monouso – al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale, diretto dal dottor Alessandro Grimaldi – da parte di L’Aquila per la vita: oggi pomeriggio altra fornitura di tute monouso, questa volta al reparto di Rianimazione diretto dal professor Franco Marinangeli.

La Onlus aquilana sollecitata in tal senso, in meno di 20 ore, ha reperito e consegnato il materiale sanitario. “L’Aquila per la vita, finché potrà, non si sottrarrà nell’aiutare la sanità aquilana anche se, a volte, si resta sorpresi…”. Come per le precedenti donazioni, la consegna dei dispositivi sanitari al professor Marinangeli è stata effettuata dall’ex presidente e componente del direttivo dell’Aquila per la vita, il dottor Paolo Aloisi e dall’attuale presidente, dottor Giorgio Paravano.

Infine una piccola e modesta considerazione. Finché prevarranno logiche e tempi dettati da burocrati e burocrazia non ci sarà spazio per una prospettiva serena.