Call Center Comdata, smart working per tutelare la sicurezza dei dipendenti

Smart working per i lavoratori dei call center Comdata. La nota delle associazioni sindacali: “L’azienda si è organizzata per tutelare la salute dei dipendenti”.

“La FISTel CISL Abruzzo-Molise ritiene fondamentale rimarcare l’importanza di buone e corrette relazioni industriali per la crescita sul territorio aquilano di Comdata.

L’azienda tra i leader nel settore dei customer care in outsourcing si è organizzata – dice De Simone, Segretario della Fistel CISL Abruzzo -Molise – per consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori di svolgere la propria attività lavorativa da casa, tutelando quindi la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Pensiamo che si debba interloquire con Comdata per strutturare meglio e regolamentare questo remote working, giungere ad un accordo tra azienda e sindacato per il premio di risultato, garantire un più ampio accesso alla formazione data l’importanza della commessa Inps. Infine, a livello locale, riteniamo utile avviare un tavolo con l’azienda per discutere di una migliore distribuzione dei carichi di lavoro per migliorare la qualità di vita di tutti i lavoratori.

Proprio la scorsa settimana abbiamo letto un roboante comunicato di una organizzazione sindacale, interessata a rimarcare i propri numeri di rappresentanza dei lavoratori. Per noi rappresentare le lavoratrici ed i lavoratori di Comdata significa stare al loro fianco, fare proposte costruttive per tutelare il lavoro ed attrarne di nuovo, garantire una dialettica corretta che possa far crescere l’azienda e con essa il lavoro.

Non ci interessa una rappresentanza fine a se stessa, magari a beneficio di alcuni ed a danno del territorio aquilano e delle aziende che vi operano.