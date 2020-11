Via delle Grazie, strada chiusa per lavori da entrambi i lati: residenti prigionieri

L’AQUILA – Residenti “prigionieri” dei lavori della ricostruzione in via delle Grazie.

Da un lato i lavori per i sottoservizi, dall’altro quelli verso la piazzetta Nove Martiri Aquilani, per i residenti di via delle Grazie sono giorni di disagi a causa di una tempistica evidentemente poco sincronizzata dei due pur importanti lavori relativi alla ricostruzione del centro storico. Come spiega la segnalazione a #dilloalcapoluogo, infatti, i residenti si ritrovano bloccate entrambe le vie d’accesso alla strada: “La cosa incredibile è che hanno concesso la chiusura della strada (unica di uscita) per due giorni, sapendo che dall’altra parte stavano lavorando per i sottoservizi”.