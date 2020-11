L’Aquila – Venerdì nubi irregolari al mattino, ampie schiarite dalla serata.

La giornata di venerdì si aprirà con nuvolosità irregolare sui comparti orientali dell’aquilano e sul Gran Sasso, dove non si esclude qualche isolato, breve e debole piovasco. Altrove la nuvolosità si alternerà a delle schiarite e non ci sarà il rischio di precipitazioni. Al primo mattino si formeranno banchi di nebbia in bassa conca e sugli altopiani appenninici. Da metà pomeriggio si apriranno ampie schiarite su tutto il territorio aquilano.

Temperature stazionarie, sia nei valori minimi (+3/+7°C) che in quelli massimi (+15/+18°C).Ventilazione debole/moderata da est/nord-est.



(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)