L’Aquila, un anno fa se ne andava Tony Germanò

Un anno fa se ne andava Tony Germanò, strappato all’amore dei figli Fabio e Fabiola e della moglie Bianca Maria Rosati.

Tony Germanò, conosciuto e stimato in città, era un dipendente della Asl 1 e grande appassionato di biliardo tanto da essere anche consigliere dell’Associazione nazionale giocatore biliardo.

Un mese fa la laurea della figlia Fabiola, mancava solo il papà per coronare questo giorno di festa, ma era comunque nei pensieri di tutti.

“A mio padre, per avermi insegnato che il sacrificio ripaga sempre”, ha scritto la figlia nella dedica della tesi.

“La morte non è niente. Non conta. Io me ne sono solo andato nella stanza accanto. Non è successo nulla.

Tutto resta esattamente come era. Io sono io e tu sei tu e la vita passata che abbiamo vissuto così bene insieme è immutata, intatta”, Henry Scott Holland.

