L’Aquila, raccolta fondi per aiutare Giotta

L’AQUILA – L’ignobile furto subito dall’artista di strada Giotta ha fatto scattare la solidarietà degli aquilani. Arriva il nuovo pc, ma scatta anche la raccolta fondi.

“Sono Giotta, (la signora che gioca con le palline colorate nelle strade della città di LAquila) mi chiamo Emilia; il giorno 8 ottobre nel mentre mi esibivo nei vari locali per il Corso vicino alla Poste, qualcuno ha preso il mio carrettino rimasto incustodito, contenente un computer portatile”. Era iniziata così la vicenda della signora Emilia, artista di strada che con grandi sacrifici aveva acquistato il portatile per far studiare la propria figlia: uno strumento indispensabile che incredibilmente le è stato rubato. Da qui l’appello: “Chiedo il vostro aiuto, se possibile farmelo riavere anche in anonimo”.

Naturalmente la persona che ha compiuto l’ignobile gesto si è ben guardata dal farsi avanti; a farsi avanti, però, è stata la gente dell’Aquila, che non è rimasta indifferente alle necessità della mamma. Diverse persone, infatti, si sono offerte di aiutarla. Il professor Tiberti dell’Univaq le ha fornito il pc, ma la voglia di aiutare Giotta non si è fermata.

“Sono in tanti a volerla aiutare – conferma William Giordano su Facebook – e penso che questo spirito di umana solidarietà non vada disperso per questo confrontandomi con alcune persone interessate abbiamo deciso di attivarci per creare una raccolta e con il ricavato comprare in un negozio aquilano un computer nuovo e uguale a quello rubato per dimostrare a Emilia il sostegno della città e per permettere a lei oltre che alla figlia di lavorare da casa e pubblicizzare la sua attività. Per questo insieme ad altri e con il consenso di Emilia abbiamo deciso di creare una Postepay a mio nome dove chi vorrà potrà dare il suo contributo, ovviamente tutte le operazioni saranno trasparenti e pubblicate e se avanzeranno dei soldi saranno donati ad Emilia per sostenerla in questo momento difficile dove per lei c’è poco lavoro. Ci siamo confrontati con un commercialista e abbiamo deciso di non intestarla ad Emilia per motivi di reddito. Per chi vorrà aiutare Emilia ecco le informazioni utili: Il codice della postepay intestata a me è: 4023600977439233. Si può effettuare la ricarica presso le sedi delle Poste Italiane oppure con l’applicazione delle Poste o tramite le ricevitorie, nell’ultimo caso si dovrà allegare anche il mio codice fiscale che è: GRDWLM97C04A345N. Emilia è una grande lavoratrice e una persona gentilissima con tutti, il furto che ha subito è ingiusto e la città dell’Aquila vuole essergli vicino”.