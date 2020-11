Dpcm, Abruzzo regione gialla: cosa significa e le misure

L’Abruzzo rientra nella cosiddetta “area gialla”, ovvero fra le regioni nelle quali, in questo momento, il rischio è considerato più basso.

Tra i 21 parametri che serviranno a stabilire l’inclusione in una fascia ci sono il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità.

Ad annunciarlo, il premier Giuseppe Conte. A partire da venerdì (e quindi non più da oggi: 24 ore di tempo in più per permettere a tutti di adeguarsi), in regione saranno in vigore, senza ulteriori restrizioni, le misure introdotte con l’ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio.

Dpcm, Abruzzo regione gialla: le misure previste

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia: queste sono le regioni che rientrano nell’area gialla.

Come in tutta Italia, in queste regioni è previsto il divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Chiunque si sposterà in quella fascia oraria dovrà avere con sé l’autocertificazione.

I centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Bar e ristoranti dovranno chiudere alle ore 18; l’asporto è consentito fino alle 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i trasporti pubblici è previsto un tasso di affollamento massimo del 50 per cento. Chiusi i “corner scommesse e giochi” nei bar e nelle tabaccherie.

Dpcm, le regioni in fascia arancione

Le regioni in fascia arancione sono Puglia e Sicilia. Sono chiuse in ingresso e in uscita: si può varcare il confine solo per esigenze lavorative, di salute o di emergenza e torna l’uso dell’autocertificazione. Le si può attraversare se si deve passare da una regione gialla per arrivare ad un’altra gialla

Chi vive in queste regioni deve stare nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione salvo che per ragioni di salute, lavoro o studio e torna l’uso dell’autocertificazione

Chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie (escluse mense e catering continuativo): si può fare il servizio a domicilio o l’asporto fino alle 22

Attività sportiva consentita all’interno del proprio comune e all’aperto. Chiuse palestre, piscine, centri sportivi.

Dpcm, le regioni in fascia rossa

Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D’Aosta rientrano nell’area rossa. Sono le regioni nelle quali il rischio è più alto e dunque le restrizioni sono maggiori.

Queste quattro regioni sono chiuse in ingresso e in uscita: si può varcare il confine solo per esigenze lavorative, di salute o di emergenza e torna l’uso dell’autocertificazione: le si può attraversare se si deve passare da una regione gialla per arrivare in un’altra gialla

Chi vive in queste regioni deve stare nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione salvo che per ragioni di salute, lavoro o studio e torna l’uso dell’autocertificazione

Le persone vivono un lockdown ma possono accompagnare a scuola i figli perché sono ”consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”-

Chiuse le scuole superiori e le seconde e terze medie con didattica al 100%

Chiusi negozi, bar, ristoranti, centri estetici

Aperti alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, parrucchieri e barbieri

Consentito l’acquisto di cibo da asporto da consumare a casa fino alle 22

Mercati chiusi ”salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”.

Attività sportiva consentita solo all’aperto, in forma individuale e in prossimità della propria abitazione