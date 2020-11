Covid Sulmona: “Se l’emergenza peggiora, l’ospedale non è preparato”

A Sulmona ospedale non Covid, ma l’unico posto di terapia intensiva è occupato da un paziente con il Coronavirus. Le criticità del nosocomio peligno.

“Doveva essere un ospedale non Covid, ma visto l’aumento dei contagi l’ospedale di Sulmona rischia inevitabilmente di accogliere anche pazienti Covid, senza essere organizzato in tal senso”. Così Catia Puglielli, presidente del Tribunale per i Diritti del Malato di Sulmona, che a IlCapoluogo.it spiega le criticità del nosocomio peligno: “Attualmente abbiamo un paziente Covid nell’unico posto di terapia intensiva che ha l’ospedale. Se arriva un paziente senza Covid che ha bisogno della terapia intensiva dove va?”.

Ma non è l’unico problema: “Qui non c’è personale dedicato esclusivamente ai pazienti Covid, né c’è un’ala destinata a loro. Abbiamo una piccola zona grigia di 4 posti in una situazione assolutamente precaria. Al momento tra pazienti Covid che transitano in zone non dedicate e sanificazioni nei vari reparti si è riuscito a gestire l’emergenza, ma se la situazione peggiora ci troverà impreparati“.

Ma la situazione è già precipitata al Dipartimento di Prevenzione: “Il sistema, che già era al collasso, è rimasto paralizzato a causa di tre contagi. Ormai non rispondono nemmeno più a telefono. Proprio questa mattina mi ha chiamato una donna in lacrime, dicendomi che non ha più notizie del padre, ricoverato per una caduta e poi trovato positivo al Covid 19″.

Tutto questo, tra accorpamenti di reparti per inviare personale dall’ospedale di Avezzano e contagi anche tra il personale: il Covid, infatti, è tornato con “due casi a radiologia, dove c’erano già stati episodi, ma ha interessato anche i reparti di ortopedia e chirurgia”.