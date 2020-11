Covid 19 L’Aquila, tamponi drive in a Bazzano e Preturo

Arrivano a L’Aquila altri due drive in per effettuare i tamponi Covid 19 per affrontare questa fase molto delicata dell’emergenza.

I nuovi drive in, verranno allestiti da Carabinieri e Esercito e saranno posizionati a Preturo, presso l’aeroporto e a Bazzano, nel nucleo industriale.

Ad annunciarlo, il direttore sanitario della Asl 1, Sabrina Cicogna, durante l’ultimo consiglio comunale straordinario riunito ieri su piattaforma digitale per affrontare le tematiche legate all’emergenza Covid.

Le due strutture resteranno in funzione una settimana e avranno la capacità di somministrare circa 200 tamponi al giorno. Sicuramente aiuteranno a snellire la mole di lavoro di questi giorni, andando ad aggiungersi a quelli già operativi in città e gestiti dalla Asl 1, a Collemaggio e Paganica.

“L’iniziativa nasce da un’intesa con il ministero della difesa – spiega la dottoressa Cicogna – e coinvolgerà l’esercito e i carabinieri per l’allestimento dei drive-in e la loro operatività”.

Come riporta Il Centro, in capo alla Asl resteranno gli adempimenti sanitari, relativi all’analisi dei tamponi, e amministrativi, per la parte relativa alla documentazione da raccogliere e alle comunicazioni con i pazienti sottoposti ai controlli.