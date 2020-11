Campagna antinfluenzale, Paolo Federico: “Importante vaccinarsi”

L’appello del commissario della Comunità montana Montagna L’Aquila, Paolo Federico, per la campagna antinfluenzale: “Vaccinarsi è importante”.

È partita la campagna antinfluenzale 2020, con le vaccinazioni disponibili su prenotazione presso il proprio medico di base. Oggi più che mai è fondamentale prevenire forme influenzali stagionali, anche per “alleggerire” il carico della rete sanitaria in un momento di emergenza Covid 19 ormai in piena seconda ondata. Come commissario della Comunità montana Montagna L’Aquila, ente gestore dell’Ambito Sociale, è il sindaco di Navelli Paolo Federico a lanciare l’appello: “Invito tutti i cittadini a sottoporsi a vaccinazione, soprattutto in questo momento così delicato dell’emergenza Covid 19. Chiaramente quello antinfluenzale non è vaccino anti Covid, ma può aiutare a rafforzare le difese immunitarie e a fortificare l’organismo, anche in caso di attacco da Coronavirus”.

“L’invito – sottolinea Paolo Federico – è condiviso da tutti i sindaci dell’Ambito Sociale, dalla Asl e dai medici di base. Quindi, senza affrettarsi per non intasare ambulatori, invito a prenotare il vaccino presso il proprio medico di base e quindi sottoporsi a vaccinazione, una pratica sempre importante, ma ancor di più in questo delicato momento”.