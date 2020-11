Too Good To Go, L’Aquila contro gli sprechi alimentari

L’Aquila contro gli sprechi alimentari, Too Good To Go conquista il capoluogo abruzzese.

Too Good To Go, l’app che permette a commercianti e ristoratori di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata, arriva ufficialmente anche a L’Aquila, con l’obiettivo di sostenere commercianti e ristoratori e riavvicinare i cittadini agli esercizi commerciali di prossimità in sicurezza. Tra gli store aderenti al progetto vi sono Bar Gelateria Duomo, Forma Contemporary Restaurant e Mercato Contadino, oltre al punto vendita Tigre L’Aquila e a Carrefour, tra i primi ad aderire all’app anti spreco. Ad Avezzano troviamo invece la Pasticceria Carmignani.

Anche L’Aquila combatte lo spreco alimentare grazie a Too Good To Go, l’app anti spreco che permette a ristoratori e commercianti di proporre ogni giorno le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo, ma “troppo buoni per essere buttati”.

Presente in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti, con oltre 27 milioni di utenti, più di 45mila negozi aderenti e 50 milioni di Magic Box vendute, in Italia Too Good To Go in un anno ha conquistato oltre un milione e mezzo di utenti e ha raggiunto l’importante traguardo di un milione di Magic Box vendute su tutto il territorio italiano grazie agli oltre 6.000 negozi aderenti. Grazie a Too Good To Go gli esercenti possono inserire facilmente la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata.

Lato utenti, per ordinare una Magic Box basta accedere alla app su smartphone e geolocalizzarsi per individuare i locali aderenti: per ritirarla non bisogna far altro che recarsi al negozio nella fascia oraria specificata – generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza. Inoltre, il pagamento della Magic Box avviene direttamente in app, garantendo il rispetto del distanziamento sociale ed evitando lo scambio di cartamoneta.

Uno strumento dedicato sia agli esercenti commerciali che ai cittadini, i quali avranno modo di acquistare prodotti freschi a prezzi inferiori, evitare lo spreco di cibo e adottare allo stesso tempo un comportamento che fa bene all’ambiente, grazie al risparmio di 2.5 kg di CO2 emesse per ogni Magic Box acquistata.

“E’ per noi motivo di orgoglio, in un momento storico così delicato, sia per gli esercenti commerciali che per i cittadini, vedere che L’Aquila si è impegnata a combattere lo spreco alimentare aderendo alla rete di Too Good To Go, dimostrando così che questo tema sta diventando di giorno in giorno più importante per tutta la società”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Poter limitare gli sprechi di cibo e di risorse, grazie all’aiuto degli esercenti commerciali aderenti all’app, e sensibilizzare i cittadini a un consumo più consapevole, dando allo stesso tempo la possibilità di risparmiare sulla spesa e gli acquisti, ci permette di raggiungere un approccio win-win-win, in cui commercianti e consumatori creano insieme un mondo più sostenibile”.

Tra i diversi locali de L’Aquila e zone limitrofe che aderiscono all’iniziativa vi sono Bar Gelateria Duomo, con la sua offerta di prodotti da colazione e pasticceria; Forma Contemporary Restaurant, ristorante situato nel centro storico della città che propone una cucina italiana contemporanea, rispettando il ciclo di stagionalità delle materie prime e selezionando produttori che operano nel rispetto della natura; Mercato Contadino, uno spazio dove gli agricoltori locali possono vendere i loro prodotti e i cittadini aquilani possono trovare i frutti del loro territorio e Pasticceria Carmignani di Avezzano, che dal 1953 propone deliziosi dolci e che proprio in questo periodo ha voluto mettersi in gioco inaugurando un laboratorio innovativo totalmente dedicato al mondo della celiachia.

Anche la grande distribuzione ha aderito all’iniziativa, con il punto vendita Tigre L’Aquila, le cui box conterranno un ampio assortimento di prodotti; e Carrefour, pioniere del servizio in città, con cui ha già attivato la collaborazione da diversi mesi.