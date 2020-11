GLS L’Aquila, nessuna chiusura

L’AQUILA – Qualche rallentamento nelle consegne di GLS, dovuto a una positivià registrata la scorsa settimana, ma l’azienda è operativa.

Prosegue l’attività lavorativa della Gls L’Aquila. A seguito della positività al Covid 19 di un dipendente, la settimana scorsa le attività hanno subito qualche rallentamento, ma la sede è regolarmente operativa.

I locali sono stati regolarmente sanificati.

“Lo staff – sottolineano dall’azienda – si sta facendo in quattro per far recapitare tutte le merci e generi di prima necessità anche ai cittadini attualmente a casa”.