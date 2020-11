Emergenza Covid 19, scuole medie chiuse a San Demetrio

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Emergenza Covid 19, il sindaco firma l’ordinanza di chiusura per le scuole medie fino all’11 novembre.

A causa dell’emergenza Covid 19, il Sindaco del Comune di San Demetrio ne’ Vestini ha disposto con l’ordinanza n. 37 la chiusura di tutte le classi e sezioni delle scuole medie del territorio comunale da oggi al prossimo 11 novembre. Le lezioni per queste classi torneranno a svolgersi regolarmente dal prossimo giovedì 12.

Al momento, sul territorio comunale si contano 9 casi positivi, 5 maggiorenni e 4 minorenni. Tutti in isolamento domiciliare. In due, un maggiorennne e un minorenne, si sono negativizzati e sono usciti dalla quarantena.

Intanto quarantena precauzionale per alcune classi della scuola primaria di Raiano e Castelvecchio Subequo a causa di un’insegnante con sintomatologia Covid 19.

Si coglie anche questa occasione per ricordare a tutti la necessità di comportarsi con la giusta responsabilità, per se stessi e per chi ci circonda, rispettando tutte le opportune regole e, in particolare: indossare sempre la mascherina;

lavare spesso le mani; mantenere almeno un metro di distanza interpersonale.