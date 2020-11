Cavo tranciato, senza Internet e telefono da 8 giorni alla Villa Comunale

50 famiglie senza Internet e telefono nella zona della Villa Comunale a causa di un cavo tranciato durante i lavori di ricostruzione post sisma.

Il disservizio è stato segnalato alla redazione da alcuni residenti che da oltre una settimana sono senza Internet e copertura telefonica a causa di un cavo della rete Tim tranciato in un cantiere nella zona tra piazzale Paoli e Via Campo di Fossa.

Un disagio nel disagio dal momento che molte famiglie sono a casa in smart working e tanti studenti devono seguire le lezioni da casa dal momento che è stata attivata la didattica a distanza per le scuole superiori a causa dell’emergenza Covid e Internet in questa circostanza diventa assolutamente essenziale.

Un rallentamento nello studio e nel lavoro senza una soluzione, almeno per ora.

“Abbiamo sollecitato un intervento ma nessuno riesce a darci notizie. Abbiamo necessità urgente dal momento che molti di noi sono in smart working e non sappiamo dove andare per lavorare. in una situazione di difficoltà generale come quella attuale i servizi internet andrebbero potenziati e i guasti riparati velocemente”, spiega un residente al Capoluogo.

Problemi alla rete Internet non solo in città ma anche nell’interno, nella Valle Subequana, come si legge nel post pubblicato su Facebook dal primo cittadino di Castelvecchio Subequo, Pietro Salutari.

“Si informano i cittadini della Valle Subequana che a causa di un guasto importante sulla Fibra Ottica tra Raiano e Goriano S. Sono fuori servizio le comunicazioni telefoniche ed Internet su rete fissa, della situazione è stata informata Tim che sta provvedendo alla risoluzione del problema”.