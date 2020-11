Tenta di rubare una Lamborghini, ma finisce contro un’aiuola: 53enne arrestato

SCURCOLA MARSICANA – 53enne tenta di rubare una Lamborghini ma viene fermato dai carabinieri dopo aver perso il controllo dell’auto

I militari della Stazione di Magliano dei Marsi hanno tratto in arresto per furto aggravato un 53enne di nazionalità marocchina. Nella tarda mattinata odierna, l’uomo, entrato all’interno del piazzale della Società per la vendita di prodotti petroliferi XFUEL di Scurcola Marsicana, frazione Cappelle dei Marsi, pensando di passare inosservato, si è infilato nella Lamborghini di proprietà del titolare della ditta. Il proprietario, notando che il proprio veicolo si stava allontanando con un uomo a bordo che non conosceva, ha allertato il 112, e correndo nel piazzale ha avvistato anche il figlio. Nel frattempo, il malfattore, con una manovra spericolata urtava con la ruota anteriore destra un’aiuola presente nel piazzale, facendo esplodere lo pneumatico. Nonostante ciò, lo straniero ha proseguito la corsa immettendosi sulla via principale, per poi perdere il controllo del mezzo. Poco dopo è stato raggiunto dai proprietari e da una pattuglia della Stazione di Magliano dei Marsi che unitamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile lo bloccavano, traendolo in arresto.

L’immediata perquisizione del mezzo permetteva di rinvenire all’interno dell’abitacolo, attaccato all’accendi sigari una strumentazione elettronica dotata di antenne, verosimilmente utilizzata per dissuadere i segnali GPS, che veniva sottoposta a sequestro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’arrestato, che annovera precedenti di polizia per la medesima fattispecie di reato, la traduzione presso il carcere di Avezzano.