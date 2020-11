Tantissimi auguri Kristin!

Festa grande al Capoluogo per il compleanno del caterpillar della redazione: Kristin Santucci

Determinata, assennata, precisa, ha sempre una parola buona per tutti i suoi colleghi.

Sempre pronta a dare una mano, non le sfugge un pezzo, un refuso, una notizia.

Connessa h24 (per la gioia del povero Simone) e sul pezzo sempre e comunque, è una pietra preziosa per tutta la redazione che non può davvero fare a meno di lei.

Il giornalismo per Kristin non ha segreti: che sia politica, sanità o cronaca basta darle l’input che il pezzo è servito!

Non solo giornalismo ma anche una passione per lo shopping, non c’è tendenza che possa sfuggire all’occhio attento della nostra Kristin.

In attesa di poter festeggiare degnamente anche questo compleanno, la redazione tutta si stringe virtualmente a lei per cantarle TANTI AUGURI E CENTO DI QUESTI GIORNI

MENOMALE CHE KRISTIN C’È (cantata come la signora della canzone del Cavaliere)