Savino Guarino, perizia sulle registrazioni

Caso Savino Guarino, è il perito informatico aquilano Cristian Franciosi il consulente della Corte d’Appello che dovrà esaminare e riferire sul contenuto di alcune conversazioni registrate.

Si tratta di conversazioni tra l’ex comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri dell’Aquila, il colonnello Savino Guarino, condannato in primo grado alla pena di 6 anni di reclusione per concussione e tentata concussione, a colloquio con l’imprenditore aquilano Gabriele Valentini.

Il legale di Valentini, Marco Femminella, ha chiesto e ottenuto che oltre all’estrapolazione e la trascrizione delle conversazioni, il consulente si esprima sulla originalità del supporto e sulla genuinità del tracciato fornito dall’imputato che è assistito dagli avvocati Antonio Milo e Stefano Rossi.

Si tratterebbe di conversazioni che il Tribunale non aveva ammesso.

Il procuratore generale Carlo Paolella al termine della requisitoria, ha ritenuto il colonnello e l’ex city manager Massimiliano Cordeschi (quest’ultimo condannato in primo grado in concorso alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione), “un gatto e la volpe che hanno approfittato della situazione di debolezza dell’imprenditore aquilano, una vittima predestinata”.

Il procuratore ha chiesto la rideterminazione della pena per l’ex comandate dei carabinieri della provincia dell’Aquila a 3 anni e 9 mesi, “per le sue condotte oggettive”; per l’ex city manager dell’Aquila, Massimiliano Cordeschi (assistito dall’avvocato Federica Salemi) la condanna a 2 anni e 10 mesi.

Come riporta il Messaggero, dopo aver allacciato un rapporto di amicizia con Guarino e con lo stesso Cordeschi, Valentini ne sarebbe divenuto una vittima: dagli sbeffeggiamenti fino ad avvertimenti a dir poco inquietanti. Dalla droga che avrebbe potuto trovarsi in auto, fino a possibili guai giudiziari. Un imprenditore spinto così ad assecondare l’ex comandante, nello svolgimento di lavori edili in un’abitazione dell’ufficiale a Roma.

Secondo l’accusa, Cordeschi avrebbe rafforzato le prospettazioni negative che potevano derivare da un rifiuto dell’imprenditore.

La prossima udienza ci sarà a fine gennaio 2021.