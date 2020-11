Mancano le bombole di ossigeno: “Consegnate i vuoti per salvare vite”

Le bombole di ossigeno sono finite, o quasi. L’appello unanime da parte dei farmacisti è di riconsegnare i vuoti.

Senza i vuoti non è possibile ricaricarne di nuove dal momento che i magazzini forniscono ossigeno alle farmacie dietro consegna del vuoto.

Le bombole in questo momento sono fondamentali per poter aiutare la respirazione di chi, affetto da Covid-19, non è ricoverato in ospedale, ma sta affrontando il virus da casa

“In questa fase delicatissima della pandemia, con l’aumento dei casi da Covid 19 i fornitori sono stati molto disponibili e hanno comunque aumentato la fornitura nonostante non ci sia stato un corrispettivo nei resi”.

Questo almeno è quanto riferito al Capoluogo da una fonte verificata e qualificata.

La difficoltà attuale è che i pieni non sono tantissimi e nelle ultime 2 settimane la richiesta è stata altissima, maggiore anche rispetto alla prima fase dell’emergenza Covid 19.

Molte farmacie hanno un registro con i dati di chi prende la bombola e regolarmente vengono chiamati con l’invito a riportare i vuoti. In ogni caso l’ossigeno si ritira dietro ricetta medica quindi è il medico lo prescrive

La carenza sta arrivando a livelli di allarme a causa dell’accentuata richiesta da parte dei maalti positivi al Covid 19 in insufficienza respiratoria. La bombola di ossigeno è un salvavita e tenerle in casa senza alcun motivo vuol dire mettere a rischio la vita altrui.

E in Abruzzo, più precisamente ad Avezzano, si è addirittura mossa la Polizia Municipale per rintracciare chi ha in casa bombole di ossigeno che non usa, per poterle mettere al servizio della comunità.

L’invito a tutta la popolazione, da Nord a Sud del Paese è quello di recarsi presso la più vicina farmacia e consegnare le bombole di ossigeno che si hanno in casa e sono vuote o inutilizzate.