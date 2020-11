L’Aquila, torna l’illuminazione in zona San Marciano

L’AQUILA – Illuminazione in centro storico, torna la luce in via Vetusti, via Vigliano e via San Marciano.

Tirano un sospiro di sollievo i residenti del centro storico dell’Aquila, nella zona tra via Vetusti, via Vigliano e via San Marciano. A 10 mesi dalla riconsegna delle abitazioni, infatti, in zona è tornata l’illuminazione pubblica. E il commento è di quelli che apre il cuore: “Un altro scorcio della città torna a splendere“.

La ricostruzione post sisma va avanti.