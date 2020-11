Covid 19, quarantena e attesa del tampone: come comportarsi

Covid 19, cosa fare se si è entrati in contatto con un positivo o se si è in casa in attesa di tampone. Le “regole” per una quarantena in sicurezza.

A prescindere dal rallentamento nell’erogazione del servizio tamponi, problema di questi giorni e conseguente alla mancanza di reagenti, di seguito le indicazioni per il rientro in comunità di casi Covid e contatti di casi Covid e alcuni consigli per una “perfetta quarantena” in sicurezza.

In ogni caso, prima di uscire di casa, bisogna attendere l’esito del tampone: chi è in quarantena non può e non deve uscire.

Sei un caso positivo asintomatico: stai in isolamento almeno 10 giorni al termine dei quali dovrai eseguire un test molecolare che dia esito negativo.

Sei un caso positivo sintomatico: stai in isolamento almeno 10 giorni al termine dei quali esegui un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Puoi uscire dopo la negativizzazione del test.

Sei un contatto stretto asintomatico: in questo caso si aprono due possibilità: stai in quarantena 14 giorni oppure 10 giorni dall’ultima esposizione e poi si procede con il tampone.

Covid 19: come comportarsi durante la quarantena

É necessario che in attesa del tampone si stia in casa isolati dagli altri membri della famiglia, in una stanza areata.

È importante l’igiene, quindi lavare spesso le mani, utilizzando solo ed esclusivamente asciugamani personali e indossando sempre la mascherina negli ambienti condivisi.

La temperatura va controllata almeno 2 volte al giorno, se compaiono sintomi come febbre o tosse bisogna telefonare al medico personale e seguire le indicazioni.

Nel caso di studenti, dopo 5 giorni di assenza è necessario il certificato del pediatra o del medico curante per il rientro in classe che potrebbe predisporre un tampone obbligatorio prima dell’ammissione a scuola.