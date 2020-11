Covid 19, in fila per i tamponi drive in a Dante Labs

Da questa mattina è possibile usufruire del servizio drive in per i tamponi presso Dante Labs.

Il servizio di drive-in permette a tutti i privati cittadini dotati di prescrizione medica la possibilità di effettuare il tampone molecolare comodamente in auto senza prenotazione.

Questa mattina non si sono registrate lunghe file e non sembrano esserci stati intoppi.

Per fare i tamponi, basta mettersi in fila all’interno della propria auto sul piazzale Sandro Pertini (dietro il Tecnopolo) dove è stato allestito un punto di raccolta. Il servizio per ora è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.

Tutti i test verranno eseguiti nel laboratorio di Dante Labs all’interno del Tecnopolo D’Abruzzo, si garantiscono risposte in 24 ore dalla raccolta del campione. Tutti gli utenti riceveranno i risultati via email e SMS senza costi aggiuntivi.