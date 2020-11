Savino Guarino, il caso si riapre: una perizia su due telefonate

Si riapre, ancora una volta, il caso giudiziario che vede coinvolti l’ex comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Savino Guarino, e Massimiliano Cordeschi, ex city manager del Comune dell’Aquila. Oggi la perizia su due colloqui telefonici.

Oggi le novità sull’acquisizione di due colloqui intercorsi tra l’imputato Guarino e la parte civile e tra l’imputato e l’avvocato Paone, dopo la nomina di un perito per la trascrizione.

L’udienza, tenutasi lo scorso primo ottobre, ha segnato un nuovo punto di svolta. La Corte d’Appello dell’Aquila ha aggiornato l’udienza ad oggi, lunedì 2 novembre, nominando un apposito perito per la trascrizione dei due colloqui telefonici, fino ad ora non presi in considerazione nella ricostruzione dell’accaduto, alla luce della prima sentenza emessa.

Il colonnello Savino Guarino è difeso dagli avvocati Antonio Milo e Stefano Rossi, mentre Massimiliano Cordeschi da Federica Salemi. I due hanno impugnato la sentenza di primo grado, che li vede condannati rispettivamente a sei e cinque anni e 8 mesi di reclusione, per concussione e tentata concussione. Si tratta di fatti risalenti al 2011 e al 2012, in merito alla ristrutturazione dell’abitazione posseduta a Roma da Guarino. Lavori realizzati per un valore di 25mila euro dall’imprenditore Gabriele Valentini.

Secondo l’accusa e stando a quanto emerso nella sentenza della condanna in primo grado, il colonnello Guarino avrebbe anche tentato di ottenere dall’imprenditore Valentini una certa cifra di denaro per l’acquisto di un’ulteriore abitazione sempre nella capitale. Somma di denaro che, poi, in realtà, non ha mai ottenuto. Il ruolo di Massimiliano Cordeschi nei fatti, stando sempre alle informazioni emerse, sarebbe stato quello di un coinvolgimento dello stesso affinché l’imprenditore cedesse alle richieste di Guarino, per evitare ripercussioni legate al ruolo di Comandante dell’ufficiale.

Le conversazioni ora allo studio potrebbero portare a galla nuovi elementi utili a far luce sul caso.